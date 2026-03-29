北上注意︱廣東多地發冰雹暴雨警告 廣州或有龍捲風︱有片

廣州受強對流天氣影響，早上出現大暴雨及冰雹。天文台對廣東多地發冰雹及暴雨預警，廣州部份地或有龍捲風。

據「廣州天氣」，廣州市花都區氣象部門公布，上午近9時至少兩處接獲冰雹報告，呼籲居民外出時遇到劇烈天氣要到安全的室內地方躲避。

截至下午3時，廣東共有23個市縣雷雨大風預警信號生效中；另外還有15個暴雨預警信號、16個冰雹橙色預警信號生效中。

受肇慶、佛山方向強雷雨雲團移近影響，預計未來1至3小時廣州市區有暴雨，累積雨量30-50毫米，並有8至10級陣風、強雷電和局地冰雹，有地區可能出現龍捲風。

「廣東天氣」預計，3月29至31日，粵北和珠江三角洲中北部市縣先後有大雨局部暴雨或大暴雨，並伴有8至10級短時大風、冰雹等強對流天氣。至4月1日，廣東全省降水明顯減弱，全省大部有小雨局部中雨。