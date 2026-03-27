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羅湖口岸｜腰腹褲袋藏40萬港元 北上男急急腳闖關被截

灣區時事
更新時間：11:51 2026-03-27 HKT
發佈時間：11:43 2026-03-27 HKT

一名男子近日經羅湖口岸北上時，因形跡可疑被海關人員截查，結果在其腰腹及褲袋內共搜出40萬港幣現鈔，因超出法定限額且未有申報，已被海關截留調查。

事發在羅湖出境大堂，涉事男子身穿黑衣，在經過海關監管區時，被關員發現其步伐異常加快，且刻意迴避關員視線，舉止可疑。關員遂上前將其截停，並進行詳細檢查。

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經查問後，關員先在該男子腰腹間，發現纏繞的大疊鈔票，再於其褲袋兩側，分別搜出港幣現金。經點算後，兩處搜獲的港幣總額高達40萬元。

根據內地相關規定，旅客在15天內首次出境，可攜帶的現鈔上限為等值5000美元（約3.9萬港元）。由於該名旅客屬15天內首次出境，其攜帶的40萬港元已嚴重超出限額。

海關方面重申，任何人士如因特殊需要，須攜帶超出限額的大量現鈔出入境，必須事先向國家外匯管理局或相關銀行申請《攜帶外匯出境許可證》，並在過關時主動向海關申報，否則即屬違法，超額部分將被海關依法處理。

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