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拱北口岸｜背包藏59隻活蟹 內地女珠海闖關被截｜有片

灣區時事
更新時間：10:08 2026-03-26 HKT
發佈時間：10:02 2026-03-26 HKT

有旅客企圖偷運活體動物經口岸入境。一名姓江的內地女子，本月4日晚上9時許，經珠海拱北口岸「無申報通道」（綠色通道）入境時，被海關人員發覺其步履匆匆、神色慌張，形跡可疑，遂將其截查。

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關員經檢查後，在該名女子的背包內，發現一批用膠盒裝載的活體寄居蟹，顏色鮮豔，經點算後共計59隻。

該批活蟹其後被送往拱北海關技術中心進行鑑定，證實全數為「橙紅陸寄居蟹」。

拱北海關方面重申，根據內地相關法律法規，任何未經批准的活體動物均禁止攜帶入境。若違反規定，海關將依法追究其法律責任。涉事女子及該批寄居蟹已按規定處理。
 

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