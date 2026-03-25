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粵港澳大灣區新樞紐廣州新機場動工 預計2030年落成

灣區時事
更新時間：13:58 2026-03-25 HKT
發佈時間：13:58 2026-03-25 HKT

廣州新機場今日（25日）開工建設，成為粵港澳大灣區內第4個樞紐型機場，將為粵港澳大灣區世界級城市群建設再添動力支撐。

廣州新機場位於佛山市高明區，地處佛山、肇慶、江門、雲浮四市地理中心，可直接服務2000多萬人口。根據規劃，廣州新機場性質為國內民用樞紐機場，是廣州國際航空樞紐的重要組成部分。

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廣州新機場預計2030年建成後，將根據功能定位，與廣州白雲國際機場差異化佈局航線，共同為廣州建設世界一流國際航空樞紐提供重要支撐。

新機場項目總投資418.08億元（人民幣，下同），其中機場工程359.09億元，將建設2條遠距平行跑道、建築面積約26萬平方米的航站樓、94個機位以及相應配套設施，預計能滿足年旅客吞吐量3000萬人次、貨郵吞吐量50萬噸、飛機起降26萬架次的運營需求。

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