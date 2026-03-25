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深圳蓮花山公園｜風箏線成「隱形利刃」 7歲女童遭「割喉」留疤

灣區時事
更新時間：10:10 2026-03-25 HKT
發佈時間：10:10 2026-03-25 HKT

深圳蓮花山公園的風箏廣場，一向是市民假日消遣的熱點，惟看似纖細的風箏線，正成為懸在半空的「隱形利刃」，安全隱患堪憂。近日，一名7歲女童在公園玩樂期間，頸部慘遭風箏線割傷，留下一道長長的疤痕。事件引起社會廣泛關注，園方已聯同多個部門展開安全宣傳活動，冀提升公眾警覺。

意外頻生：途人險「封喉」 汽車受擾

蓮花山公園風箏廣場每逢假日，各式風箏爭相升空，場面熱鬧。然而，樂極生悲的意外屢見不鮮。今年3月16日，有家長在網上發文，指其7歲女兒於該處遊玩時，頸部被一道突然出現的風箏線割傷，傷口深長，狀甚恐怖，事後更留下一道蜈蚣狀的永久疤痕。

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無獨有偶，在上周末（3月23日），亦有風箏愛好者險些被他人的風箏線「割喉」。此外，早在今年1月，一輛行駛於公園鄰近彩田路主幹道的汽車，被斷落的風箏線纏繞，司機需停車處理，一度引致交通擠塞。

不少市民在社交平台分享類似經歷，指曾被風箏線割傷臉部或頸部，或目擊他人受傷，情況令人憂慮。

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「空中鎅刀」肉眼難辨

看似柔軟的風箏線，繃緊時威力驚人。消防部門曾進行模擬實驗，發現繃緊的風箏線能輕易切開蘿蔔、蘋果以至豬肉，其切割力媲美刀刃。

內媒《南方都市報》記者實地視察發現，廣場上不少資深玩家使用專業級風箏，其配置的風箏線多為透明或淺色的尼龍線、凱夫拉（Kevlar）線，長度可達數百米。此類絲線極具韌性，一旦在空中拉直，肉眼難以察覺，對高速移動的途人、單車或車輛構成極大威脅，猶如一道「空中鎅刀」。

有市民建議，鑑於意外頻發，園方應重新評估廣場選址的長遠安全性，或考慮加裝防護網、調整佈局等物理措施，以減低潛在風險。

園方：加強宣傳教育 籲用螢光色線

為應對安全隱患，蓮花山公園管理處已於3月22日，聯合蓮花街道辦事處及深圳市風箏協會，邀請專業教練舉辦安全宣傳活動。透過實物演示風箏線的潛在危險性，並派發《安全放飛指南》。

此外，園方亦利用場內的LED屏幕，滾動播放相關意外案例及安全提示，並鼓勵市民改用顏色鮮豔的螢光風箏線，增加其可視度，以減低「隱形」風險，期望市民在享受放飛樂趣的同時，亦能保障自己與他人的安全。
 

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