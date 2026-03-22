深圳「摩天輪」停車塔變網紅地標 備智能感測90秒極速泊取

為破解「停車難」城市痛點，近年深圳多區紛紛引入自動化立體車庫，當中龍華區大浪商業中心的智能循環停車塔，憑着酷似摩天輪的獨特造型，一躍成為區域人氣新地標。《星島》記者實地探訪發現，這座「空中車庫」憑藉智能感測系統，最快90秒即可完成自動停取車，近900個車位極大緩解商圈停車壓力，更帶旺周邊人流；不過有車主反映，立體車位對駕駛技術要求較高，載車底板晃動的狀況也引發安全疑慮。

▍高遠深圳報道 ▍

近日《星島》記者走訪大浪商業中心，商圈內「DQ冰淇淋亅、「書亦燒仙草亅等年輕化品牌林立，商場旁還設有兒童遊樂設施，不少年輕家長自駕前來「遛娃」，現場人頭攢動。

巨型機械臂運轉工業感拉滿

而最吸睛的莫過於一旁的立體停車塔群：數十組高聳鋼架整齊排布，百餘台車輛懸掛在6層停車架上，巨型機械臂與傳送軌道不停運轉，車輛隨着架體緩緩升降、循環移動，遠看宛如一座巨型摩天輪在城市中不停轉動，工業感拉滿。

下午2時許，停車塔外的多塊電子顯示屏已亮起「停滿」、「餘位2個」的提示，車位供應緊張情況直觀可見。隨後一小時內，近20輛車有序進出，車輛進入後迅速被機械臂「接走」送至空中車位，取車時又快速送回地面，整個流程流暢高效，停車塔高使用率一目了然。

記者實測智能系統十分貼心

記者現場體驗發現，這款「摩天輪」停車塔的智能感測系統十分貼心，車主只需在手機程序預約，將車開至車庫門口，系統便會自動識別車牌開門；司機將車停穩在載車底板上後，按下「完成停車」按鈕即可離場，全程耗時不到90秒。取車同樣便捷，掃描入口二維碼後，懸掛在空中的車輛會被自動轉運至地面，司機等待時間僅約2分鐘，大幅節省停取車時間。

不少體驗過「摩天輪」停車塔的車主直言，立體車庫的便捷度值得點讚，但也有部分車主坦言「不太好適應」。「第一次停這種立體車位，完全摸不着頭腦，比停路邊車位難多了，很考驗駕駛技術」，一名女司機告訴記者，停車時載車底板會輕微晃動，總擔心車輛沒停好在指定位置之上，心裡有些忐忑。

兩句鐘收9元 與路邊位相若

她表示，停車兩小時收費9元，價格與路邊車位持平，選擇這裡純屬因為周邊普通車位早已「一位難求」。有旁觀市民打趣道：「萬一車掉下來就大件事啦！」該女車主笑稱雖有顧慮，但積累經驗後，下次沒位停車還是會選擇這裡。

「摩天輪」停車塔兩小時收費9元，與路邊車位持平，不少體驗過的車主直言便捷度值得點讚，但也有部分車主坦言「很考驗駕駛技術」。