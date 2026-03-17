Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣東投資客¥5萬買2公斤銀條 送檢驚揭含量僅0.16%

灣區時事
更新時間：16:25 2026-03-17 HKT
發佈時間：16:25 2026-03-17 HKT

國際金價狂升，連帶其他貴金屬價格亦水漲船高。內地有消費者在京東平台豪花近5萬元（人民幣，下同）購買投資銀條，收貨後送檢竟發現全是「鍍銀」假貨，銀含量僅得0.16%！更離譜的是，當初聲稱「假一賠十」的商家已關門「走佬」，京東客服則以賠償金額過高為由，拒絕履行承諾，僅同意退款，令事主維權無門。

廣東張先生向內地傳媒投訴，指今年2月在京東平台的「接運貓珠寶旗艦店」，以近5萬元分兩筆訂單，購買了合共2公斤的投資銀條。當時店鋪標榜「假一賠十」，且每塊銀條均附有「中鑫銀科」檢測中心發出的「足銀999.9」鑑定證書。

張先生收貨後，將部分銀條送往回收商店檢測，結果竟顯示其主要成份為銅及鋅，銀含量僅為0.16%。他後來再將全部銀條送往權威的「國家珠寶玉石首飾檢驗集團」進行複檢，報告證實該批「銀條」確為假貨，主要由銅、鋅金屬製成。

張先生隨即向京東追討，但「接運貓」店舖已關閉。京東客服回覆指，因「假一賠十」的賠償金額過高，平台無法承擔，僅同意退還貨款，令張先生極為不滿。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
6小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
20小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
2026-03-16 10:00 HKT
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
5小時前
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
家居裝修
10小時前
星島申訴王|揭深圳私人影院 賣拍拖感覺 推戀愛套餐 ¥899「熱戀期」可接吻
04:18
星島申訴王 | 揭深圳私人影院賣拍拖感覺 戀愛套餐 ¥1199推情慾飛行棋
放蛇直擊
8小時前
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
生活百科
23小時前
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
影視圈
5小時前
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
投資理財
2026-03-16 15:40 HKT