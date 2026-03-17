廣東投資客¥5萬買2公斤銀條 送檢驚揭含量僅0.16%

國際金價狂升，連帶其他貴金屬價格亦水漲船高。內地有消費者在京東平台豪花近5萬元（人民幣，下同）購買投資銀條，收貨後送檢竟發現全是「鍍銀」假貨，銀含量僅得0.16%！更離譜的是，當初聲稱「假一賠十」的商家已關門「走佬」，京東客服則以賠償金額過高為由，拒絕履行承諾，僅同意退款，令事主維權無門。



廣東張先生向內地傳媒投訴，指今年2月在京東平台的「接運貓珠寶旗艦店」，以近5萬元分兩筆訂單，購買了合共2公斤的投資銀條。當時店鋪標榜「假一賠十」，且每塊銀條均附有「中鑫銀科」檢測中心發出的「足銀999.9」鑑定證書。

張先生收貨後，將部分銀條送往回收商店檢測，結果竟顯示其主要成份為銅及鋅，銀含量僅為0.16%。他後來再將全部銀條送往權威的「國家珠寶玉石首飾檢驗集團」進行複檢，報告證實該批「銀條」確為假貨，主要由銅、鋅金屬製成。



張先生隨即向京東追討，但「接運貓」店舖已關閉。京東客服回覆指，因「假一賠十」的賠償金額過高，平台無法承擔，僅同意退還貨款，令張先生極為不滿。