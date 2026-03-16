深圳灣公園︱鸕鶿眼睛慘遭魚鉤勾住 痛苦掙扎負傷飛走

內地深圳灣公園近日發生一宗令人痛心的事件。有網民拍攝到一隻鸕鶿在捕食時，不幸被魚鉤勾穿眼睛，痛苦掙扎多時後負傷飛走。事件引發廣泛關注，不少網民呼籲公園管理方加強規管釣魚活動，保護區內珍貴的候鳥。

有網民於上周一（9日）上傳影片指，在深圳灣公園拍下該隻鸕鶿捕獲一條烏頭後，在吞嚥過程中突然開始激烈掙扎。影片顯示，牠的眼睛竟被一個魚鉤勾住，場面觸目驚心。鸕鶿在水中痛苦掙扎良久，最終爬到岸邊礁石上，期間有同類試圖協助，但未能成功，其後魚線更勾住了水下的礁石。

指定區域始可釣魚

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網民即時聯絡救助機構。救助人員趕到現場時，由於當時正值漲潮，礁石距離岸邊甚遠，水深超過1.5米且持續上漲，人員無法靠近。最終，該隻鸕鶿在無人能協助下，負傷飛走。

深圳市野生動物救護中心工作人員於上周三（11日）證實事件，當時接獲通知後已派員到場，但該隻屬於國家「三有」保護動物的鸕鶿已飛走。

深圳灣公園是國際重要的候鳥驛站，此前曾因「不加裝路燈、不開放投餵」的護鳥舉措，獲網民一致讚好。據了解，公園除南橋外，其他地方均不允許釣魚。公園管理方表示，將繼續關注事件，並會加強巡邏。