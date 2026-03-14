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深圳AI機械交警當值 繁忙時間路上指揮交通

灣區時事
更新時間：16:12 2026-03-14 HKT
發佈時間：16:11 2026-03-14 HKT

為應對繁忙的城市交通，深圳引入科技執法新模式。在龍崗區坂田街道，一款外型充滿科技感的機械人交警，近日正式「上崗」執勤，由過往在路邊擔任「宣教員」，升級為站在路中央指揮交通的「指揮官」，引起市民廣泛關注。

同步交通燈號 可識別違規兼勸喻

自3月6日早繁忙時段起，在車水馬龍的五和大道與雅寶路交界路口，這名特殊的「新警員」便矗立於路口中心的指揮台上。與傳統的固定崗位不同，該機械人交警內置高精度關節模組，使其手臂動作能與路口的交通燈信號實時同步，準確地做出直行、轉彎、停車等標準交通指揮手勢。

此外，其眼部集成了視覺人工智能（AI）識別系統，能敏銳「監察」路口實時動態。一旦系統識別到有電動單車駕駛者未佩戴頭盔，或非機動車輛越線停車等違規行為，機械人便會立即發出警示哨音，並配合手勢進行即時勸導及干預，形成「發現-警示-勸喻」的閉環管理流程。

科技要警力 試點成功後擴展職能

是次智能升級並非偶然。坂田作為深圳著名的「科創重鎮」，匯聚了華為等眾多高科技企業，擁有濃厚的創科氛圍。該機械人交警的「進化」，被視為深圳交警推進「智慧交通」建設、實現「向科技要警力」的一個重要縮影。

據悉，目前仍處於試點階段。當局透露，未來隨著技術的不斷迭代，機械人交警的應用場景將進一步拓展，或將輔助執法，應用於酒精測試初步排查、交通事故現場前期處置、以及違法行為的智能識別與證據採集等更專業的領域，為城市交通治理的現代化提供新的可能。

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