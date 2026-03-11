Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」

灣區時事
更新時間：12:25 2026-03-11 HKT
發佈時間：12:25 2026-03-11 HKT

深圳10日執行農曆新年後首次全市「電雞」交通執法行動，整治主次幹道、關鍵路口、商圈周邊的交通秩序，出動無人機等設備，重點查處電動單車（電雞）逆行、闖紅燈、不按規定車道行駛等違法行為。

處罰教育結合

深圳發佈消息，「迅雷01」於10日早上10時展開，以福田區為重點合圍區域，同步輻射全市其餘11個交管大隊轄區，實現整治區域全域覆蓋、重點路段嚴管嚴控。

深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈

深圳市公安局交通管理支隊福田大隊機訓中隊中隊長賀偉介紹，本次行動重點查處電動車逆行、闖紅燈、不按規定車道行駛等違法行為。

過程中，交警堅持處罰與教育相結合的原則，對一輛未按規定上牌的電動車依法查處，並耐心講解電動車上牌管理相關規定及無牌上路的安全風險，督促騎行人盡快完成註冊上牌手續。

同時，交警同步開展交通安全宣講，普及安全騎行規範，並提倡「早點走、靠右行、慢慢開」文明騎行理念，引導市民自覺摒棄交通陋習，主動遵守交通規則。

 

