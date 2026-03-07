深圳寶安電玩城︱「夾公仔機」用倉鼠當獎品 網民批評：虐待動物

近年，市面掀起一股「夾公仔機」熱潮，負責人會用不同禮品吸引顧客。近日，深圳寶安海雅濱紛城「悅空之城」電玩城內，竟將活生生的倉鼠當成獎品。事件即時引起爭議，甚至被批評有虐待動物之嫌。



據社交平台網友反映，該電玩城「撈魚碼頭」項目將活體倉鼠關入娃娃機供消費者抓取，倉鼠處於狹小空間，受噪音、人流及金屬抓夾觸碰影響，出現明顯應激反應，有人批評是「虐待動物」「太殘忍」。農曆新年期間，甚至出現無人投餵倉鼠的情況。



發帖網友曾多次致電相關部門反映，被告知「暫時無法處理」。



《南方都市報》自媒體「深圳大件事」報道，周一（2日）下午﹐工作人員證實，倉鼠機當日已全部下架。對於撤場原因，其僅表示「不能養倉鼠，反正不允許」。據悉，該項目已至少運營一個月。



不過，即使倉鼠機撤場，但電玩城外圍入口新增6台「漁樂碼頭」水生動物捕撈設備，當中包括金魚箱、熱帶魚箱和小烏龜箱。3個遊戲幣可撈魚15分鐘，撈取動物還需額外付幣兌換魚桶。



其中一個金魚箱內有逾百條金魚，密度超標致魚群過激，衞生情況亦未如理想。