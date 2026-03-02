灣區元宵晚會揭陽錄製 融合非遺與僑鄉文化

「三江匯灣·碧海同舟」2026大灣區元宵晚會，日前（2月28日）在揭陽順利完成錄影。晚會以融合國家級非物質文化遺產及僑鄉文化為特色，定於3月3日（農曆正月十五）透過廣東衛視及其新媒體平台播出。

晚會著重呈現嶺南傳統文化，將青獅、英歌舞、潮劇、南枝拳及喬林煙花火龍等多項非物質文化遺產，與現代舞台藝術結合。節目包括由歌手葉楓華、宋小睿等演繹的開場表演《新火》，梁山山與潮劇演員吳杭合作的《一水同舟》，以及音樂家吳彤獻唱的《龍族》等，旨在活態傳承傳統技藝。

晚會另一主軸為「僑鄉」情感，邀請多位歌手獻唱，以解慰遊子鄉愁。演出陣容包括揭陽籍歌手品冠演唱《不如我們今天見》、水木年華獻上《一生有你》及《在他鄉》、葉曉粵演繹《愛拼才會贏》等。晚會亦設有僑胞代表訪談環節，並介紹揭陽「行彩橋」等傳統習俗。

此外，晚會亦緊扣時代發展，邀得國際音樂人薩頂頂、香港歌手孫耀威、說唱歌手AK劉彰等藝人演出，演繹揭陽城市主題曲《水之約》及《赤馬》等原創作品，以呈現大灣區的時代面貌及活力。