經深圳灣口岸直達香港 寶安懷德深港跨境巴士專線正式開通

深圳寶安區福永懷德片區昨日（26日）舉行「深港融合，活力懷德」商旅配套提升啟動儀式，正式開通往返香港市區及機場、迪士尼等地的跨境巴士專線，將區內兩大國際品牌酒店及18萬平方米的大型商場「懷德萬象匯」與香港無縫連接，標誌著該片區邁向高質量發展新階段，為港人北上消費娛樂提供一站式便利新選擇。

「雙酒店+商場」吸港客

是次商旅配套升級的重頭戲，是由懷德片區與本港環島中港通旅運有限公司合作開辦的跨境巴士專線。該專線以深圳機場懷德希爾頓花園酒店、深圳機場福朋喜來登酒店及懷德萬象匯為固定上落客點，每日開出固定班次，經深圳灣口岸直達香港旺角、尖沙咀、中環、銅鑼灣等核心商圈，以及香港國際機場、迪士尼樂園和海洋公園等熱門旅遊點。

寶安懷德開通跨境巴士。 南方都市報

環島中港通助理總經理楊艾崧表示，專線的開通是響應深港兩地日益增長的便捷通勤需求，將成為連接兩地居民情感與消費的「黃金紐帶」，實現酒店、商圈、景點的點對點無縫銜接，大幅縮短兩地出行時間成本。

近年發展迅速的福永懷德片區，已形成「雙酒店+地標商業」的高端配套格局。除了上述兩間國際品牌酒店外，核心商業體「懷德萬象匯」總體量達18萬平方米，引入超過400家國內外知名品牌，涵蓋國際輕奢、潮流服飾、特色餐飲及親子遊樂等，其中逾五成餐飲品牌更是首次進駐寶安區，已成為寶安西部一站式「食買玩」的消費新地標。

懷德商業管理有限公司總經理潘紹斌指出，本次提升不僅是硬件升級，更是對全新城市生活方式的探索。他透露，片區未來將聯動文天祥紀念館、鳳凰古村、鳳凰山等周邊文旅資源，持續豐富消費場景，打造集觀光、住宿、購物、娛樂於一體的精品旅遊路線，將龐大的機場樞紐客流轉化為本地消費「留量」。

此舉被視為深港「心聯通」在民生領域的生動實踐，懷德片區亦將加速成為深港雙城生活融合的典範區域，為兩地在更多領域的交流合作提供有力支撐。