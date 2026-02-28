Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

學生喜訊︱惠州學校推「周三無功課日」 初中生每晚瞓最少9小時

灣區時事
更新時間：11:14 2026-02-28 HKT
發佈時間：11:14 2026-02-28 HKT

香港學生讀書壓力大，每日要應付海量功課（內地俗稱：作業）。廣東惠州當局近日發布多項教育政策，當中包括，小學上課時間不早於8時20分，更要求安排「周三無作業日」，相信學生們定必歡迎。

廣東省惠州市教育局昨日（27日）發布《關於進一步規範我市義務教育學校課程設置和作息時間安排的通知》。有關事項有四大要點，當中包括：

一）從2026年春季學期開學起，惠州市所有義務教育階段學校嚴格按照惠州市課程計劃組織教育教學工作，開齊開足各類課程，不得隨意增減課程和課時。學校在確保每周總課時、各學科周課時總量不變的前提下，可結合辦學實際，靈活調配授課順序，並報教育主管部門備案。

小學生睡眠不少於10小時

二）小學上課時間不早於8:20，初中上課時間不早於8:00。義務教育階段學生每日睡眠時間小學生不少於10小時、初中生不少於9小時。寄宿制學校住校生早上起床時間不得早於7：00，晚上就寢時間不得晚於22:00。

三）各校要保障學生充足的體育運動時間，除每天安排一節體育課外，每天至少安排一次不少於30分鐘的大課間體育活動，科學合理安排課間「微運動」，保持學校體育場所與體育運動設施設備向學生開放，規範學生體育活動安全管理，確保中小學生每天綜合體育活動時間不低於2小時。

寄宿學校晚上自修不超2小時

四）非寄宿制學校一律不得組織學生上晚自習。寄宿制學校住校生晚自習每天不超過2課時，嚴禁利用晚自習時間開展集體上課、補課以及講解作業等教學行為。寄宿制學校非住校生原則上不到學校上晚自習，學校和教師也不得要求或變相要求非住校生參加晚自習。對少數家庭確有困難、確需在校自習的非住校生，由學生及其法定監護人自願向學校申請，經批准可以參加晚自習，晚自習後學生家長或其他法定監護人須確保學生安全回家。

五）全面推行「周三無作業日」制度，嚴格落實作業公示；鼓勵具備條件的學校常態化開展每周半天戶外實踐活動。鼓勵全市義務教育階段學校以學校為主優化校內課後服務，將體育作為課後服務的必要內容，確保課後服務全面高質量開展。
 

