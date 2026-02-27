深圳灣公園︱民眾投訴照明不足 管理方「供候鳥睡覺」回覆獲激讚

人類與大自然物種共存，生態才得以平衡。近日，有網民在向深圳部門反映，晚上逛深圳灣公園時，發現公園內黑漆漆，建議多裝照明，方便市民。



對此，深圳市公園管理中心回覆稱，深圳灣公園是候鳥遷徙的「補給站」，增設過多高亮度燈具，會破壞深圳灣的自然生態平衡，干擾候鳥的越冬棲息與遷飛節律。



回覆又指，公園的主要出入口、交通節點和部分核心步道保留基礎照明，以滿足市民的基本通行需求。

深圳新聞網報道事件一天，在微博帖文不足一天，即引起廣大量網民留言，不少大讚公園管理方的做法，直言人類應要和自然和諧相處。



網民回應：



Tong小c：動不動就投訴，地球就只為你轉動嗎

楊鑫Teochew：人與自然和諧相處

從九溪到滿覺隴：尊重生靈，敬畏自然

Lucky-小殼r：人類要給大自然的生命一個共存的空間

河馬oo0：怪不得沒燈