Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港珠澳大橋｜17.2萬人次過關 創單日客流新高

灣區時事
更新時間：16:49 2026-02-20 HKT
發佈時間：16:43 2026-02-20 HKT

農曆新年假期，港人北上消費及內地旅客南下逼爆港珠澳大橋。據新華社報道，港珠澳大橋珠海公路口岸19日（即年初三）單日客流達17.2萬人次，創歷史新高，打破了2025年2月1日的17萬人次的記錄。

「雙向奔赴」成熱潮

數據顯示，2月15日至19日，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流超60.2萬人次，車流超9.9萬輛次，較去年春節同期分別增加12%和20%。

旅行團經港珠澳大橋珠海公路口岸出境前往澳門。 新華社資料圖
旅行團經港珠澳大橋珠海公路口岸出境前往澳門。 新華社資料圖

邊檢部門透露，經大橋跨境旅遊成為春節假期熱門選擇。2月15日至19日，經邊檢部門查驗的內地旅客數量超過22萬人次，其中持旅遊簽註人數達12萬人次。

春節假期，一系列年味十足的活動在大灣區內地城市舉行，吸引港澳居民自駕「北上」。數據顯示，2月15日至19日，經口岸出入境港澳居民數量超37.2萬人次，港澳單牌車數量超7.4萬輛次。

與此同時，今年亦是「粵車南下」政策實施後首個農曆新年，不少廣東居民亦趁長假，自駕來港消費，親身感受「港式年味」。此外，「港珠澳大橋遊」項目持續火熱，新年期間已有約1萬名旅客經此項目體驗大橋的宏偉。

為應對龐大客流及車流，港珠澳大橋邊檢站已加派人手，增設查驗通道，並密切監察票務及跨境交通數據，全力確保口岸通關暢順。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
6小時前
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
8小時前
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
2026-02-19 14:30 HKT
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮（資料圖片）
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
21小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
2026-02-19 17:27 HKT
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
2026-02-19 15:48 HKT
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消費券吹淡風
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風
政情
9小時前
星島申訴王 | 新春金多寶 全城狙擊2億獎金 藝人、玄學家分享催運中獎心得
04:17
星島申訴王 | 新春金多寶 全城狙擊2億獎金 藝人、玄學家 分享催運中獎心得
申訴熱話
9小時前