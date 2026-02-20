港珠澳大橋｜17.2萬人次過關 創單日客流新高

農曆新年假期，港人北上消費及內地旅客南下逼爆港珠澳大橋。據新華社報道，港珠澳大橋珠海公路口岸19日（即年初三）單日客流達17.2萬人次，創歷史新高，打破了2025年2月1日的17萬人次的記錄。

「雙向奔赴」成熱潮

數據顯示，2月15日至19日，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流超60.2萬人次，車流超9.9萬輛次，較去年春節同期分別增加12%和20%。

旅行團經港珠澳大橋珠海公路口岸出境前往澳門。 新華社資料圖

邊檢部門透露，經大橋跨境旅遊成為春節假期熱門選擇。2月15日至19日，經邊檢部門查驗的內地旅客數量超過22萬人次，其中持旅遊簽註人數達12萬人次。

春節假期，一系列年味十足的活動在大灣區內地城市舉行，吸引港澳居民自駕「北上」。數據顯示，2月15日至19日，經口岸出入境港澳居民數量超37.2萬人次，港澳單牌車數量超7.4萬輛次。

與此同時，今年亦是「粵車南下」政策實施後首個農曆新年，不少廣東居民亦趁長假，自駕來港消費，親身感受「港式年味」。此外，「港珠澳大橋遊」項目持續火熱，新年期間已有約1萬名旅客經此項目體驗大橋的宏偉。

為應對龐大客流及車流，港珠澳大橋邊檢站已加派人手，增設查驗通道，並密切監察票務及跨境交通數據，全力確保口岸通關暢順。

