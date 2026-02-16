Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

酒後揸車？︱廣東全省春節期間嚴查 醉駕「釘牌」酒駕停牌半年

灣區時事
更新時間：14:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-16 HKT

酒後駕駛，隨時生禍累己累人。新春期間，與親友歡聚飲酒後，切勿心存僥倖駕車。

「廣東交警」今日（16日）消息，春節期間，群眾走親訪友、聚餐活動日益頻繁，酒駕醉駕等易肇事肇禍交通違法風險高於平時。為切實築牢春節期間道路交通安全防線，保障人民群眾出行平安，春節期間，廣東公安交管部門將持續開展酒駕醉駕集中整治全省統一行動。

根據內地法例規定，飲酒後駕駛機動車的，處暫扣六個月機動車駕駛證，並處一千元以上二千元以下罰款。因飲酒後駕駛機動車被處罰，再次飲酒後駕駛機動車的，處十日以下拘留，並處一千元以上二千元以下罰款，吊銷機動車駕駛證。

醉酒駕駛機動車的，由公安機關交通管理部門約束至酒醒，吊銷機動車駕駛證，依法追究刑事責任；五年內不得重新取得機動車駕駛證。
 

