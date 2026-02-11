農曆新年｜深圳花市一文睇清 愛國路花市開幕即人山人海（附交通指南）

喜歡北上的香港人注意了，深圳羅湖愛國路迎春花市已於周二（10日）正式開市，現場不僅吸引追尋記憶、購置年貨的老街坊，也有不少北上消費的港人和外國遊客，雖然將蘭花或者其他受管制嘅年貨帶返香港屬違法，不過也無阻賞花和購年貨感受氣氛的熱情。

六大展區343個攤位

據內媒報道，2月10日，2026年深圳市羅湖區愛國路迎春花市正式開市，活動持續至2月16日除夕當天，以六大核心展區、343個優質展位，市民可同時賞花、購年貨、感受民俗文化和打卡跟親友分享。在開幕式還有舞獅登場添彩、布馬舞巡遊、颯爽女財神空降等環節，為現場增添不少農曆新年氣氛。

今年愛國路花市以馬年新春為核心靈感，創意汲取經典《八駿圖》靈感。步入花市，主門樓及各核心檔位裝飾均以八匹英姿勃發的駿馬拉動華麗馬車為核心視覺，生動詮釋「馬到成功」、「龍馬精神」的美好寓意。現場設立的「福氣上上籤」許願牆與金色許願樹，吸引了眾多市民駐足，寫下對新一年的殷切期盼。

「千魚引福·夢幻燈河」 是今年備受追捧的「網紅」。上千盞魚燈魚尾輕擺，魚身光影流動，宛如一條活生生的、發光的河流在頭頂緩緩流淌。「魚」寓意年年有餘，「燈」寄語步步高陞，這不僅是絕佳打卡盛景，還寄托著人們對新一年最美好的祈願。

交通指南

地鐵：地鐵3/5號線翠竹站B2或地鐵5號線怡景站D出口，步行即可抵達。

公交：木頭龍站、水庫新村站、竹園賓館站、怡景花園站、華麗環島站等周邊站點，步行即可抵達。

自駕推薦停車場：羅湖益田假日廣場停車場或怡景動漫城停車場。（車位有限，建議綠色出行）

深圳各區其他花市活動：

福田節日廣場花市

時間：2月10日—2月16日

地點：深圳節日大道節日廣場

地鐵：1號線、10號線至崗廈站，後步行前往。

附近停車場：卓悅中心東區停車場、卓悅中心北區停車場、中洲大廈停車場、大百匯廣場停車場、領展中心停車場。

鹽田中央公園花市

時間：2月10日—2月16日

地點：鹽田中央公園/鹽田中心區海景公園

地鐵：2號線或8號線海山站A1口，後步行前往。

附近停車場：ONEMALL停車場。

南山「城南花開」迎春花市

時間：2月8日—2月16日

地點：荷蘭花卉小鎮、中山公園、南頭古城、深圳灣大街-深圳灣文化廣場

地鐵：1號線至大新站B口，後步行前往。

寶安濱海綠軸花市

時間：2月10日—2月16日（2月16日花市結束，其餘活動延期至3月3日）

地點：寶安中心區海濱廣場和濱海綠軸南區公園

地鐵：5號線寶華站C口，後步行前往。

附近停車場：灣區之眼停車場、歡樂港灣停車場、壹方城停車場、前海HOP天地停車場、寶安圖書館停車場、寶安青少年宮停車場等。

龍崗大運中心花市

時間：2月10日—2月16日

地點：龍崗區黃閣路99號

地鐵：16號線大運中心站D口，後步行前往。

附近停車場：大運中心地下停車場、P3新能源停車場、P2南澤預約停車場。

龍華觀湖中心公園花市

時間：2月7日—2月14日

地點：觀湖中心公園

公交：觀瀾高新園站，後步行前往。

附近停車場：觀湖中心公園停車場。

坪山體育中心花市

時間：2月7日—2月16日

地點：坪山體育中心體育館廣場

地鐵：14號線錦龍站B口，步行或騎行前往。

附近停車場：坪山體育中心停車場。

光明大仟裡花市

時間：2月10日—2月16日

地點：光明區馬田街道合水口社區松白路4699號

地鐵：6號線至公明廣場A口，後步行前往。

附近停車場：光明大仟裡A+B區停車場。

大鵬新區佳兆業廣場花市

時間：2月10日—2月16日

地點：大鵬佳兆業廣場

公交：乘坐E11路、81路、M207路、321路、M471路、E92路、833路公交至「大鵬中心1」站台，後步行前往。

附近停車場：大鵬佳兆業廣場。

深汕特別合作區藍海大道迎春花市 赤河廣場迎春花市

時間：2月10日—2月16日

地點：鲘門街道鲘海路/赤石街道赤河廣場

附近停車場：鲘海路停車場。