春節深圳地鐵將延長服務 涉羅湖福田深圳灣口岸

「春運」拉開序幕，為滿足市民和乘客於春節（即農曆新年）的出行需求，深圳地鐵及港鐵（深圳）全網將在新年期間，延長服務時間。

港鐵首推兒童人臉識別購票

深圳市地鐵將在春節前6天，分別為今月8日、9日、11日至14日，以及新年後5天，即2月21日至2月25日（初五至初九），延長營運時間至午夜12時，並延長接駁重點樞紐和口岸尾班車時間，同時根據客流情況提升運力。

一圖看清「春節深圳地鐵將延長服務」↓↓

深圳地鐵全網春節期間延時運營

據《南方都市報》，2月9日起，港鐵（深圳）live+APP將再次升級，業內首推出「兒童人臉註冊」服務，方便乘客購買兒童票。乘客只需在APP完成人臉註冊，毋須前往客戶服務中心或聯繫工作人員協助，便可直接在車站的自助票務設備上，通過人臉識別購買兒童票，方便快捷。

目前，乘客可在4號線蓮花北站、13號線後海站的自助票務設備上自助購買兒童票。港鐵（深圳）將在4號線和13號線全線各站提供自購兒童票服務。

春節深圳地鐵全網將延時運營。 中新社

何日全線延長運營時間？

春節前2月8日至2月9日；2月11日至2月14日（共6天）；

春節後2月21日至2月25日（初五至初九，共5天）

一共11天，深圳地鐵全線（不包括20號線）延長服務時間1小時至1.5小時，其中連接深圳北站到福田口岸的4號線延長服務時間1.5小時。

各線路全程末班車約午夜12時從兩端總站對開，其中4號線延至午夜12時30分發出。特別加班末班車發車時間，在全程末班車後，順延30分鐘至60分鐘。

延長服務後：