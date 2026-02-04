廣州按摩店鹹濕技師摸女客下體　職員：他上班僅兩天

內地按摩店普遍，更是不少港人北上喜愛活動之一。近日，廣東一名20多歲的女顧客到按摩店消費，指控男技師猥褻，報警後涉案人被行政拘留7天。

廣東一名網民周二（3日）反映自己在按摩店遭按摩技師猥褻，提醒其他人留意涉案按摩店。事主稱自己在報案後曾到該店協商，店家稱提供「後續免費到店按摩」，但事主拒絕。

店方曾提議免費按摩作賠償

《華商報》大風新聞報道，「奈晚推拿」廣州崗頂店職員周三承認事件。涉事員工還在試用期，上班僅2天，第3天就被警方帶走了。該職員確認，被猥褻的是一名年齡20多歲的女性顧客，事發後，曾來店內討說法，由店長接待處置。



公安天河分局發出的《行政處罰決定書》顯示，違法行為人劉某，51歲，2023年曾因猥褻被公安海珠分局處以行政拘留5日處罰。

涉案人遭行拘7日

2026年1月29日晚6時許，劉某在廣州市天河區天河路奈晚推拿店，為被侵害人按摩時，趁機用手摸對方下體及臀部，後被公安機關當場抓獲。劉某遭處罰行政拘留7日。