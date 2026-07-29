專欄 非帆征途｜「港艇北上」遊灣區九市超便捷

粵港澳遊艇自由行已經實施，首航活動亦於上月18日舉行。由香港出發前往大灣區九個城市，現時毋須再提供擔保；在獲發內地臨時船舶國籍證書後，船隻即可於大灣區內地九市水域自由航行。

香港遊艇會於剛過去的周末，組織了十艘船由香港出發前往珠海桂山島旅遊。筆者有幸參與過首航活動，亦同時參加了今次的桂山島之旅。相較於珠海九州港的首航安排，今次的入境與過關流程明顯更為暢順。每艘船的船員過關及船隻檢查程序，約15至20分鐘便可完成；而在免擔保政策下，更可節省數十萬的擔保費用。

相對「港車北上」的旅遊模式，「港艇北上」最大的優勢，是港人日後更方便進行海島遊。以今次前往珠海桂山島為例，過去港人若要前往，通常需先到深圳或珠海，再轉乘渡輪，全程約需兩個半小時；而乘坐遊艇則毋須兩小時即可到達。

不過，對筆者而言，最值得期待的仍是入境手續與程序的簡化。未來希望能夠舉辦更多大灣區的帆船比賽。過往較多本地帆船愛好者參與的賽事「中國盃帆船賽」，多在香港以東的深圳大鵬灣及大亞灣舉行。若日後能舉辦香港至珠海的賽事，便可讓我們一眾帆船愛好者進一步探索香港以西的水域，開拓更多航海體驗與競賽機會。

「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。

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