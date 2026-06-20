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世界盃2026專欄 蘇哈仔│葡萄牙自欺欺人 C朗如國王的新衣

專家點睇
更新時間：11:31 2026-06-20 HKT
發佈時間：11:31 2026-06-20 HKT

童話故事《國王的新衣》，國王自欺欺人無著當有著固然是最大問題，但其身邊人怕事見唔到扮睇到，更有人盲目附從大讚新衣靚，國王最終就出醜人前。這個荒誕的故事，正在葡萄牙國家隊內出現。

C朗拿度老退是不爭的事實，過去兩場友賽夥粒無收之餘，對抗全輸毫無貢獻，一場評分全隊最低，另一場倒數第2，這是客觀的評分事實。然而佢睇唔到聽唔到，仍然想做主角，結果世界盃首輪就踢出人生最差的國際大賽，全場僅25次觸球，3次射門都未能命中目標，錯失2次黃金機會，更被網民恥笑陣上60%時間處於越位位置，對手都話知道他已今非昔比，賽前無制定特別的防守策略。

這樣差劣的演出，葡軍教練馬天尼斯決定盲撐，「在一場需要入球的比賽中，把世界足壇最出色的射手換走毫無道理。」後輩祖奧尼維斯亦附從，「他踢得非常出色，整支球隊亦很厲害。」兩人的說法，不就是現實版的《國王的新衣》嗎？而家最需要，就是有人對C朗當頭捧喝，邊個可以做到？般奴費南迪斯或者可以幫手。C朗剛仗破壞其入球機會，B費敢攤開雙手抱怨並怒斥，不如加多下重擊﹗蘇偉業

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