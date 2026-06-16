專欄 體壇雜論｜世盃開波時間亂晒籠 球迷作息大考驗

四年一度的世界盃又展開，今屆世盃首次由3個國家聯合主辦，分別是美國、加拿大、墨西哥。而筆者自1986墨西哥世界盃開始觀看球賽直播，已習慣半夜起身睇波，惟今屆賽事分開多達4個時段比賽，以香港時間計算最早開波一場是凌晨零時，最遲一場是中午12時，相信香港球迷們與筆者一樣，都為安排睇波時間而感到頭痛。

世界盃歷來多由單一國家去主辦，故此比賽時區亦只有一個，而以往賽事多數在歐洲或南美洲比賽，根據歐洲時區賽事多於香港時間凌晨進行，而香港球迷包括筆者亦習慣捱夜睇波，朝早再起身返工。直至2002韓日世界盃，首次由兩個國家合辦同一屆比賽，然而南韓和日本乃鄰國兼無時差，比賽集中在香港時間下午和晚上進行，球迷睇波最大難題只是在下午返工其間要「偷睇」，基本上問題不大。

到2014巴西世界盃，由於香港時間較巴西快11小時，當地時間晚上的比賽變成香港朝早上演，很多打工仔都在乘車上班時睇波。不過，賽事主要集中在香港時間凌晨和早上兩個時段。然而，今屆世界盃由美國、加拿大和墨西哥合辦，由於美國和加拿大地域廣闊，單是美國東部、中部、西部和山區已經有4個時區，以致比賽分布於香港時間凌晨0時、3時、早上6時、9時和中午12:00等多個不同時段，球迷要追看球場需要花上腦筋，重整個人作息時間。丹尼神