專欄 蘇哈仔│C朗霸住正選累葡萄牙

榮譽與鎂光燈，C朗拿度只能二揀一。今屆美加墨世界盃，C朗如果想奪冠取得生涯唯一欠缺的重大錦標，就要放下身段甘心做後備；相反如果他堅持要做主角，霸住正選位置，就要做好準備與大力神盃無緣。

之前有時間睇過亞冠2決賽，亦睇過沙特阿拉伯聯賽尾輪，41歲的C朗明顯力不從心，盤、傳、射都慢半拍，成為球隊攻勢的「終結者」。這個終結唔係一錘定音將皮球踢入網的那個終結，而是皮球到他腳下一定會失控球權，或浪射出界的「終結者」。在亞冠2決賽中，C朗5次射門都唔中目標，其中只有一次頭槌算係真正機會，其餘4次都是強行起腳，還有一項數據更令人擔心，就是無論地面對抗和爭頂都全敗，面對一支沒有國腳的日本球隊大阪飛腳都踢到咁，點樣踢世界盃。

41歲力不從心 盤傳射慢半拍

老將唔一定無用，只要心態或踢法上改變，都可以延續光輝。然而C朗堅持要做正選，還堅持要成為主角，好多比賽都見到他唔會做小範圍配合，拉扯對方守將讓隊友得到進攻空間，而是當隊友持球時，一定直衝入禁區走到近12碼點，無視身邊被對手包圍，舉手等「天上掉下餡餅」，食唔到就會向隊友抱怨，發洩情緒。

葡萄牙的陣容，是近16年來最強，奪冠並非空談，但唯一弱點就是C朗的前鋒位置。他的影響和領導能力毋庸置疑，把握力仍然厲害，當下半場中後段對手體力下降，或比賽陷入膠着時，他出場一定有作用，問題是做慣「球王」多年的他，是否願意退居二線呢？蘇偉業