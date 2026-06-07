專欄 非帆征途｜黃昏系列帆船賽大玩HappyHour概念

2025至2026年度的帆船賽季才剛落幕，筆者已開始翹首以盼3個月後、於9月開鑼的新賽季。皆因接下來的精彩節目多不勝數，除了常規賽事外，多項國際級大賽亦將於今明兩年接踵而至，先有11月隆重登場的「Dragon級別帆船世界錦標賽」，明年1月更有「國際帆船大獎賽」首度落戶香港，實在令人振奮！

比賽逢周五傍晚舉行

深知各位帆友若「休業」3個月定會技癢，加上要為明年的國際大賽把握時間練兵，香港遊艇會於6月至8月期間，連續11個星期五舉辦「St.James'sPlace黃昏系列帆船賽」。首場賽事將於本星期五（5日）在維港以東海域正式揚帆。

「黃昏系列帆船賽」向來廣受歡迎，箇中魅力在於賽事大玩「HappyHour」概念。比賽逢星期五傍晚舉行，讓人有種提前迎接周末的愜意；加上賽程短精，約於下午5時20分開賽，傍晚6時45分前便會完成所有賽事。在日落美景相伴，賽後剛好趕上晚飯時間，正好與一眾帆友相約聚餐。

雖然整個「黃昏系列」橫跨11場賽事，但船隊的參與度非常彈性，可因應各自的日程選擇性參賽。

除了帆船，海岸賽艇及懸浮獨木舟的「黃昏系列賽」亦將於8月接力在維港上演。這兩項賽事的時間為傍晚6時半至晚上8時半，於銅鑼灣以西海域進行。有興趣親身體驗的朋友，記得留意官方詳情並及早報名。