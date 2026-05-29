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專欄 非帆征途｜學生哥揚帆出海初體驗

專家點睇
更新時間：10:00 2026-05-29 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-29 HKT

學生哥臨近暑假，卻尚未安排暑假活動？筆者一律建議大家去學習或體驗帆船運動。
早前佛誕翌日（25日），香港遊艇會為一班來自香港小童群益會，年齡介乎16至23歲的高中生和大專生，舉辦了一場「SailingIntotheFuture」的帆船體驗之旅。他們先登上由香港遊艇會會員借出的「Bowline號」、「Generations號」和「慢不得號」，學習操控帆船的基本知識，隨後便在維港實踐所學，他們從銅鑼灣出發，先到紅磡，再駛向西九方向，途經中環再返回銅鑼灣，以另一種方式吹海風和欣賞繁忙的維港。
午飯過後，香港遊艇會又邀請到前港隊帆船代表黃瀚霆（Tommy）作特別嘉賓，分享當年一邊當全職學生，一邊接受港隊訓練的經驗。Tommy現正就讀大學四年級，跟一班參加者年紀相若，因此他的分享更容易引起共鳴。Tommy憶述自己在港隊時的生活節奏十分規律，知道要交功課時便會盡早完成，分配餘下的時間訓練，每晚十時半便上床睡覺。他也提到，自己所得到的很多機會，並非憑空而來，而是主動爭取得來。他鼓勵在場年輕人，只要想做，就勇敢去試。
活動結束後，參加者明顯意猶未盡，高呼好玩之餘，亦向三艘船的船員查詢，並索取了帆船課程或體驗班的資訊。筆者對於大家都享受帆船體驗感到很欣喜，希望繼續將這一項好玩的運動繼續推廣出去。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。
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