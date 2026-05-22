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專欄 非帆征途｜帆船活動仍浪接浪

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更新時間：20:15 2026-05-22 HKT
發佈時間：20:15 2026-05-22 HKT

雖然帆船賽季經已結束，但由香港遊艇會舉辦的帆船活動仍然浪接浪。早前，香港遊艇會為「賽馬會青少年體育記者計劃」舉辦了一場水上運動體驗日，讓一班青少年體育記者體驗帆船運動和龍舟。近年帆船港隊代表在多個國際大賽上屢奪佳績，加上接下來幾年將舉辦多個帆船世錦賽，令越來越多人認識帆船運動。
話雖如此，當日很多參加者都表示有聽過帆船運動，但未曾親身上過帆船。今次在專業教練指導下，參加者們嘗試了第一次帆船體驗，他們笑說帆船比他們想像的航行速度快得多。
水上運動體驗外，遊艇會也安排了一節簡單有關水上運動採訪的課堂，教授如何採訪帆船賽事，以及在海上拍攝比賽照片的竅門；又找來曾參加杭州亞運的前港隊帆船代表蔡穎姿出席活動，讓參加者即場進行運動員專訪，體驗真正當體育記者的感覺。雖然這班青少年剛開始時有些少怕醜，但之後都勇於追問，表現良好。
事後筆者跟一班參加者閒聊了幾句，他們指一天之內試玩兩種不同的水上運動有點累，但活動內容很好玩。正正因為他們親身體驗過帆船運動，對帆船的運作更了解，知道如何欣賞帆船運動員在比賽中的動作和技巧，也對帆船比賽的流程和採訪技術多了認識。筆者期待以後的帆船比賽上，會重遇這一班年輕體育記者。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。[email protected]

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