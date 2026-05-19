專欄 桂神開波｜騎士紐約人會師東決 西岸雷霆馬刺大激鬥

本賽季NBA季後賽正式進入白熱化階段。東岸次輪上演了一場驚心動魄的搶七大戰，騎士展現出雷霆萬鈞的氣勢，氣走東岸第1種子活塞。生死戰中，活塞雙星表現失準僅合取20分；反觀騎士除了當路雲米曹、艾榮莫比利及J艾倫等正選三核發揮出色外，後備群更挺身而出，貢獻了極為關鍵的火力支援。這也是球隊自「後占士時代」後，第2次成功殺入東岸決賽。

騎士在東岸決賽的對手，是近期展現出無比穩定性的紐約人。挾着勇奪第3屆NBA盃冠軍的氣勢與大賽經驗，紐約人乾淨俐落地橫掃了首輪爆冷淘汰綠軍的76人，並獲得了足足8天的寶貴休息時間。展望東岸決賽，紐約人與騎士皆具備深厚的板凳實力與可靠的正選陣容，兩軍勢均力敵，預計這輪系列賽最少需要激戰6場才能分出勝負。

將目光轉向西岸，晉級過程同樣充滿話題。備受期待的馬刺在次輪以4:2擊退木狼。系列賽的轉捩點發生在第4戰，超級新星雲班耶馬因二級惡意犯規被驅逐出場，導致球隊被追平。然而，這位法國天才中鋒展現出極高的心理質素，在第5及第6戰強勢反彈，領軍大勝。

湖人面臨艱難抉擇

馬刺接下來的西岸決賽對手，是防守固若金湯、上屆NBA總冠軍雷霆。雷霆在次輪以4:0兵不血刃地掃走名牌湖人，徹底曝露了洛杉磯的弱點。黯然出局的湖人休賽季將面臨艱難抉擇：為了釋放近6000萬美元的薪酬空間，管理層或許應忍痛與勒邦占士父子分道揚鑣。長痛不如短痛，以此換取年輕兼頂級內線球員，更能激發當積及里夫斯當核心陣容的化學作用。至於雷霆與馬刺即將上演的交鋒，勢必是一場高水準的「困獸鬥」，精彩程度絕對有力媲美，甚至超越總決賽。黃興桂