專欄 非帆征途│林啟朗重返賽場輕鬆奪冠

隨着由香港遊艇會主辦的「Volvo 春季帆船賽」順利完成，2025至2026年度帆船賽季正式圓滿結束。恭喜各位帆手順利完成又一個精彩賽季。

每次帆船比賽，筆者總會見到不少熟悉的面孔，而今次賽事中更驚喜地重遇一位久未見面的前中國香港帆船運動員——林啟朗。林曾代表港隊出戰29er及49er級別，早年與羅子豐合作雙人船，在本地及海外賽事中屢獲佳績，更曾於由中國香港帆船運動總會舉辦的年度頒獎典禮中，獲頒「年度最佳少年男子帆船運動員」殊榮。

去年，林因升學關係離開港隊，遠赴英國升讀大學。今次回港休息及探望家人，亦把握機會再次參賽。他坦言，重返賽場的心情比以往輕鬆得多。過往港隊訓練節奏緊湊、強度高，加上比賽壓力不小；如今可以單純享受比賽過程，反而覺得更加投入、更有樂趣。

雖然離開港隊已有一段時間，但林的技術依然保持水準，最終他與拍檔攜手奪得所屬組別冠軍。筆者十分認同林的分享，每次參與香港遊艇會的賽事，大家都會認真投入，但同時又不會對隊員施加過大壓力，重點在於一同享受比賽本身——這正正是帆船運動的真正樂趣所在。在此再次感謝香港遊艇會及一眾義工，為帆船界帶來又一個精彩而難忘的賽季。亦期望在未來的賽事中，能繼續與林啟朗及各位帆手一同揚帆競逐。