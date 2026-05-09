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專欄 運動醫道｜拉頸可有效治療頭暈

專家點睇
更新時間：13:06 2026-05-09 HKT
發佈時間：13:06 2026-05-09 HKT

上期提過腰臀綜合症，腰問題令髖臀部疼痛以致行動不便。其實頸部不明顯的問題，亦可能是很多問題的根源，例如肩痛手痹，或是影響你睡眠的根源，並有機會是你頭暈的治療原位。
有一位30多歲的男仕，最近幾周容易頭暈，特別在對着電腦工作超過2小時或以上後，轉頭或站起來行走時，便會頭暈一刻，大約半分鐘便自動消失。電腦掃描報告沒甚麼問題，曾作診是BPPV耳石脫落問題，3次治療後沒有明顯改善。到我診時，坐着頭左轉右轉2次已經暈，站起來跑步也有暈。　　
頭暈個案，臨床檢查時VAT(頸椎動脈）－定要先檢查，如果發現動脈有受壓或明顯的血流問題，治療方案便不簡單，應轉介病人去專科檢查，可以避免其他腦血管病患包括中風問題。

須先檢查頸椎動脈　　

當然，初步檢查VAT沒有問題，所以繼續檢查，頸活動合理，幅度是正常的70%左右，平時沒有頸痛膊頭痛，亦沒有手臂不適，只是慣常電腦人的緊累問題，不過近期不知何解有間歇性頭暈。　　
按壓檢查時，頸椎關節左右第2、3、4節有緊硬和壓痛感，右比左痛，肩膀三角肌（trapezius ）有繃緊現象，手神經測試陰性（upper limb tension test, ULTT)。其他耳測試等耳鼻喉科之前已經檢查完，沒有問題。治療時，他坐着頸向前彎下，用力按推右頸椎關節40下，立時覺得眼晴清楚，暈的感覺也少了，再按推左頸，再作他的轉頭轉身和跑步，明顯地差不多沒有暈感，再作扭頸治療（整脊手法Spine manipulation），再加超聲波治療，拉頸（neck traction machine ，牽拉治療儀器），同時針刺合谷加手指活動以加強針感和效應，回家再繼續自我左右拉頸，從後面按壓左右頸2、3、4脊椎關節，也按合谷穴，兩天後回來覆診，告訴我暈感已經少很多，可以重新跑步，每日有少少暈時，立即以上的自我治療一組，暈感便即時消失。
郭志堅
澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士。查詢：[email protected]

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