專欄 非帆征途｜「春季帆船賽」冷知識

來到5月，意味着又來到帆船賽季尾，煞科賽兼其中一個年度最大賽事——「Volvo春季帆船賽」，將於5月9和10日（本周六及日）舉行。

「春季帆船賽」由香港遊艇會主辦，賽事分兩日進行，將在維港以東海域進行3場賽事，預計有超過90艘不同級別的船隻參賽。在此跟大家分享一下一些有關「春季帆船賽」的冷知識，根據歷史記載，自1800年代起，本港便有帆船賽事在維港舉行，而且當時已經有設立賽季，每年由帆船及賽艇聯合出賽，以揭開序幕。

而「春季帆船賽」是香港遊艇會最早期舉辦的賽事之一，起初賽事被稱為「閉幕巡航」，後來改名為「閉幕帆船賽」，並在1985年再次改名為「春季帆船賽」。雖然主辦單位難以確定第一次舉辦「閉幕巡航」的年份，但知道首屆賽事早於1915年前，因此這個賽事至少有111年歷史。

6至8月帆船賽季「唞暑」

本地的帆船賽季於每年9月開季，5月煞科，原因是本港夏天主要吹西南風，風勢會較為微弱，未必適合進行長距離或大型賽事。因此，每年由6月至8月，帆船賽季都會「唞暑」，只餘下逢星期五黃昏時段舉行、較為輕鬆和短程的「黃昏系列帆船賽」。由於夏季風力較溫和，反而對不少零經驗的新手而言，是一個較適合入門學習的季節。下期將再跟大家分析不同人應該學哪一種船。

「帆」妹

一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。[email protected]