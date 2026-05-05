專欄 非帆征途｜船員化身機師空服員出戰「帆船界七欖」搶眼
更新時間：12:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-05 HKT
如果有人問我最喜歡香港本地那一個帆船賽事，一定是有「帆船界七欖」之稱的「民族盃帆船賽」，因為這個比賽實在是太好玩！
賽事由香港遊艇會主辦，今屆比賽在剛過去的周日完成，每年參賽者都會「扮鬼扮馬」，以最奪目的造型亮相，務求贏得「最佳服飾獎」。筆者最欣賞是很多參賽者都會落足心思，以社會上的事件為主題，設計出不同造型。
有Pandora級別的隊伍為慶祝香港國際機場二號客運大樓將於今年正式啟用，以及香港第一間提供民航服務的航空公司——國泰航空成立80周年，特意以「航空公司」為主題，將浮橋變成登機閘口，打扮成機師、空中服務員及飛機指揮員登場。筆者所見，當日的打扮者有年紀較資深的，也有小朋友，其中有些人本身是真正的機師和空中服務員！
他們表示，為了準備今次的造型，用了三星期時間籌備，道具和服飾上都有很多細節，選用粉紅和粉藍當主題顏色，象徵和平；而巨型登機證上則寫上香港飛往世界，寓意香港的帆船運動員衝出香港。筆者記得去年的民族盃，適逢奧運剛完結加上全運會即將開始，這支隊伍上屆以「運動員」為主題，打扮成單車、劍擊、空手道等不同項目的運動員，以表達對中國香港運動員的支持。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。
[email protected]
最Hit
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
2026-05-04 11:00 HKT