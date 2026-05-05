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專欄 運動醫道｜再談腰臀綜合症

專家點睇
更新時間：10:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-05 HKT

上期談論過腰臀綜合症理論，近期有一真實個案值得分享。兩周前有一位50多歲、在港居住10多年的西方男士到診，主訴右臀前方疼痛，行路時疼痛引致有跛行姿勢，要用枴杖扶行，轉身時痛增，有跌落地的感覺。
問診時，近期沒有明顯的受傷史，沒有新運動，喜歡以行路作運動，追問下記起三周前行路時差不多滑倒一下，幸平衡得力，沒有跌倒。躺床檢查時，髖關節前方髖屈肌有少少壓痛，關節屈近90度就劇痛，內旋外旋也很痛，但奇怪的是，站着向後伸展以作拉伸前方的髖屈肌又不痛，肌力測試亦不痛。腰骨檢查顯示只是右2、3腰椎關節有輕微壓痛，彎腰時，手指可以到小腿一半，提腿測試80度，僅有崩緊的感覺，應該不是椎間盤突出問題，因為太痛，骨科專科都推介照磁力共振（MRI）。
報告未出前，我們先要治療痛楚。首先躺下，按壓治療右腰2、3下，起身行路立時見效，再以床上的屈髖運動，腰部左右擺動運動，再以超音波、干擾波消炎止痛，屈髖已經100度以上，行路痛減，但外旋內旋仍然未有進步，回家繼續抱膝把髖關節盡力向心口屈起來，再加腰椎關節的治療方案運動。
兩日後覆診，直行已經自由，不需枴杖，轉彎仍然有少少痛。檢查時，蹲下可以但仍然有可容忍的痛，躺下檢查，屈髖可以到心口但少少痛，旋轉仍然痛，繼續按壓腰部，痛楚即時減少。MRI報告證明沒有骨裂，只是軟性組織發炎，所以治療方案可加重力度。
經過共3次治療，雖然跑跳仍有少少痛，但行路轉彎已經不痛，躺下檢查只是內旋少少痛。再治療一次，已經如計劃回英國探親。這個個案顯示腰臀綜合症的牽涉痛，如果不從腰這病原治療出發，沒有可能坐長途機回家鄉探親。
郭志堅
澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士
查詢：[email protected]

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