專欄 體壇雜論│體壇網暴歪風不可長

以「水花消失術」見稱的中國跳水名將全紅嬋，早前因為遭到網絡暴力而報公安求助。近日又輪到奧運3金得主、游泳名將孫楊，同樣遭到網絡暴力而報案。「網暴」問題於中國體壇開始浮現，筆者認為這一班曾經為國家在國際賽取得輝煌成績的名將，是應該獲得公眾人士尊重，網民對他們施以「網暴」的行為應該施以嚴懲，以阻止這歪風助大。

全紅嬋哭訴受到網暴

全紅嬋因為發育問題，加上休息一段時間未有訓練以致身材增肥，遭網民取笑。不過，網民對這位擁有3塊奧運跳水金牌的名將的批評越來越激烈，由她的身形，慢慢到她的朋友，以致其家人都成為網民「施暴」的目標。全紅嬋因為「網暴」問題深受壓力。她曾經在接受電視訪問中哭訴受到網暴，甚至懇求網民不要再騷擾其家人。

最後，廣東省二沙體育訓練中心宣布，全紅嬋因為網暴事件而向公安報案，而公案局亦正式立案處理，廣州越秀警方並成功逮捕涉案的主腦，依法作出行政拘留10日並處以罰款。

孫楊同病相憐 網民傳有私生子

本以為全紅嬋遭網暴一案有人被捕並遭處罰，可以起到阻嚇作用，惟近日又輪到游泳名將孫楊遭到網暴。孫楊近日與妻子張豆豆一同出席綜藝節目，網上流傳孫楊的母親向制作組施壓將部份內容刪除，引發起網民向孫楊施暴，更傳出孫楊有私生子、入讀博士學位資格問題等等流言。孫楊不忍網暴的行為，已經向公安報案，並獲得受理。

網絡欺凌行為日漸增加，如今更入侵到體育層面，就連國家奧運金牌英雄亦成為網暴對象。筆者認為有關部門必須加大力度打擊網暴行為，尤其要保護曾經為國家貢獻的英雄們以及其家人。丹尼神

