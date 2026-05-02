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專欄 蘇哈仔｜卡斯米路何去何從

專家點睇
更新時間：12:00 2026-05-02 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-02 HKT

卡斯米路攻入今季英超第9球，還貢獻20年一遇的神級防守數據，11次搶斷、9次解圍、贏出16次地面對抗，難怪奧脫福的球迷唱歌叫他留多一年，網民亦希望他改變決定。分開應該要好聚好散，加上又有穆罕默德沙拿作為「人板」，留下並非最佳選擇，但如果找到一個兩全其美的方法，是否可以考慮？
首先要釐定卡斯米路的定位，唔可以一周雙賽是事實；亦唔適合踢攻守轉換快速的比賽，白禮頓、般尼茅夫等對手可免則免；跑足90分鐘都做唔到，留下就要處理好上面的問題，控制好出場時間。他身上有5個歐聯冠軍，而且歐聯競爭力不及英超，今季板凳深度不足的紐卡素和從未踢出應有水準的熱刺，都可以晉級淘汰賽，胖虎大可做歐戰專員，主力踢歐聯，加上本土盃賽任務，再攝些少強度較低的英超比賽，應該可以應付到。
而且卡斯米路最有可能的落腳地，就是美職國際邁亞密，與其季中加盟立即投入戰場，不如留守紅魔多半年，待歐聯聯賽階段結束，到時才成為邁亞密一員。簽半年，專注歐戰，不過分消耗，卡斯米路和曼聯不妨考慮一下。 蘇偉業

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