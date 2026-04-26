專欄 體壇雜論│樊振東將乒乓熱潮推向世界

樊振東雖然無份出戰世界乒乓球團體錦標賽，但傳媒的焦點並沒有離開他。早前德國球會薩爾布呂肯為他舉行隆重的告別儀式成一時佳話。最近，他突然出現於美國參觀MLTT職業乒乓球聯賽，相關片段在網絡瘋傳。樊振東先將德國乒乓球熱潮帶起，如今又積極協助美國MLTT聯賽發展，憑自己的影響力將乒乓球推向歐洲和美洲，其魄力實在令筆者敬佩。

樊振東帶動起德甲聯賽

當初樊振東毅然決定離開中國，前赴德國職業乒乓球聯賽發展，曾經被外界視為職業生涯步向晚期謀求退役地方。不過，他憑著實力和努力，成功在德國甲組聯賽站穩陣腳，並協助薩爾布呂肯首奪德國盃冠軍。而樊振東的加盟成功帶動起德甲聯賽，更獲德國駐華大使館社媒發文讚揚他的加盟對德國乒乓運動意義非凡。

加入美國MLTT職業聯賽董事會

早前樊振東宣布季後離開薩爾布呂肯轉投杜塞爾多夫，4月16日的告別戰上，球會為他舉行隆重的告別儀式，樊振東發表長達半小時的告別感言，場面動人。5天之後，一段樊振東參觀美國MLTT職業聯賽的片段於網上瘋傳。其實，他於2025年8月，以戰略合伙人身份加入美國MLTT職業聯賽董事會。外界以為是一項單純的商業投資，沒想到他會親身參與推廣。據報他不只投入資金，還會參與制定賽例、市場推廣和品牌塑造等，全方位投入推動MLTT聯賽。

樊振東有將乒乓球熱潮推向歐洲和美洲的想法已很難得，再繼續付諸實行，其遠大的目光和魄力實在令人敬佩和讚賞。丹尼神