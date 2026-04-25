專欄 蘇哈仔｜曼聯賣走加拿祖夠果斷

曼聯靠一 場比賽，撕走 轉會決定差的標籤。臨危 授命的艾登希雲踢出精彩 一仗，領軍零封車路士贏波，100萬 鎊買入眼光獨到；阿歷真度加拿祖倒 戈交出災難性的表現，去年夏天以 4000萬鎊賣走他，真係「揞住半邊嘴 笑 」。

賣走加拿祖時，已有不少魔迷開 香檳慶祝。當見到他越踢越差，歐聯 及英超上陣32場只入2球，僅靠足總 盃和聯賽盃對低別球隊刷數據，以及 加盟接近一季仍未能搶到正選席位， 就更多人覺得賣得合理。上周倒戈對 曼聯，因艾斯迪華奧早段受傷，加拿 祖足足有74分鐘的「表演」時間，他陣 上無腳好波連達洛治都過唔到，引來 不少曼迷無情恥笑。

曼聯明日之星 淪藍軍水貨

更重要還是曼聯球員的反應，網 上有短片影到他完場後站在場邊接近 球員通過的位置，多位紅魔舊隊友都 當佢透明，直行返回更衣室。而曼聯 左閘勞基梳爾在社交媒體上載他和加 拿祖短兵相接時，後者倒地的照片， 引來多位隊友回應和點贊。種種跡象 顯示加拿祖是紅魔的不受歡迎人物， 球會順利清走他還進帳4000萬鎊，絕 對是曼聯近年的最佳交易。 天賦決定球員下限，態度可以推 高上限。加拿祖由曼聯未來掌門人， 變成車路士水貨，與舊隊友變成陌路 人，要怪就怪自己﹗ 蘇偉業