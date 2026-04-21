專欄 桂神開波｜東岸強權上揚 西岸慎防爆冷
更新時間：13:03 2026-04-21 HKT
發佈時間：13:03 2026-04-21 HKT
發佈時間：13:03 2026-04-21 HKT
NBA季後賽首圈正如火如荼進行。綜合目前形勢，東岸傳統強隊預料穩操勝券，而西岸戰況則暗藏爆冷危機。
東岸方面，活塞儘管首戰不敵魔術，但只要射手卡迪根寧咸的隊友尋回狀態，憑藉整體實力料能反勝。第二種子塞爾特人面對76人優勢明顯，主將泰頓狀態大勇，反觀76人核心安比飽受傷患困擾，塞爾特人有望五場內過關。至於紐約人，在謝倫般臣與唐斯帶領下，實力凌駕鷹隊，預計六場內可晉身次圈。陣容完整的騎士對陣兵微將寡的速龍，出線可以說是毫無懸念。
西岸賽事更具戲劇性。頭號種子雷霆憑藉密不透風的團隊防守，預料能橫掃過分依賴雙核的太陽。第二種子系列賽中，馬刺中鋒雲班耶馬單場狂轟35分，展現驚人統治力，配合後衛迪艾朗霍斯，晉級馬到功成。
另一廂，金塊迎來約基治健康回歸，整體發揮壓倒木狼，料五戰內分勝負。然而，湖人與火箭對決充滿變數。湖人飽受傷兵之苦，若火箭主力中鋒申京及時復出，絕對有機突圍而出製造冷門。季後賽瞬息萬變，球迷拭目以待。黃興桂
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