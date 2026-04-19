專欄 體壇雜論｜小將備戰世乒 馬龍許昕傳心法

中國乒乓球男子隊五名代表王楚欽、林詩棟、周啟豪、向鵬和梁靖崑，正在成都積極備戰於月底在倫敦舉行的世界乒乓球團體錦標賽。由於這支球隊相對年輕，大賽經驗不足，中國乒協特別請來已經退役的傳奇名將馬龍和許昕協助練習。馬龍是擁有最多奧運金牌（6面）的中國運動員，相信他能夠將寶貴的經驗傳授給後輩，助他們在倫敦力爭冠軍。今屆世乒團體賽將於4月28日在倫敦揭開戰幔。中國男子隊今次派出25歲的王楚欽、20歲的林詩棟、29歲的周啟豪、23歲的向鵬和29歲的梁靖崑出戰。陣中以周啟豪和梁靖崑最年長，兩人同為29歲，但以往都非中國男隊絕對主力；而領軍人物王楚欽年僅25歲，另一主力林詩棟更只有20歲，球隊的大賽經驗明顯不足。例如，林詩棟在早前賽事中狀態起伏不定，便與經驗有關。

年輕人經驗淺詩棟僅20歲

為此，中國乒協可謂「對症下藥」，找來身經百戰的「定海神針」馬龍，以及善於團體賽的許昕回歸，協助一眾新秀訓練。馬龍在上屆巴黎奧運協助中國贏得乒乓男團金牌，個人更在四屆奧運中，共贏得兩面男單、四面男團，合共六面奧運金牌，是中國奧運史上贏得最多金牌的運動員。如今他以陪練員兼教練身份回到國家隊，其豐富的經驗和強大的心理質素，正正是現役中國男隊所欠缺的。

至於許昕，他是2016年里約熱內盧和2020年東京兩屆奧運男團金牌成員，亦由2010年開始，連續五屆協助中國贏得世乒團體錦標賽男團金牌，團體賽事經驗非常豐富。此外，許昕曾在2013年乒乓世界盃奪得男單金牌，成為中國史上首位贏得世界冠軍的左手將，故他可以向現役球員分享應付左手將的秘訣。相信在兩位資深名將的協助下，中國隊定能在本屆世乒團體錦標賽取得佳績。丹尼神