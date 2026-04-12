專欄 體壇雜論｜樊振東退賽世乒令人神傷

距離4月28日世界乒乓球團體錦標賽的開打日期越來越近，國家隊終於在周三公布出戰倫敦世乒團體賽的參賽名單，備受外界關注的樊振東以個人理由放棄參賽資格，由梁靖崑補上。後者將聯同王楚欽、林詩棟、周啟豪和向鵬一同出戰。外間對於樊振東是否自願放棄參賽議論紛紛，身為球迷的筆者亦感到難以接受。

筆者上期已經與大家談及以中國男乒隊目前的實力，是很需要樊振東回來協助，以提升世乒團體賽奪標的機會。而樊振東自2018亞運會開始，一直是中國男乒的主力單打球員，帶領球隊贏得多項大賽的男團錦標，包括2020東京奧運和2024巴黎奧運連續兩屆奪金。過去他為了國家隊傾盡全力，好像2024世乒團體賽，他帶病上陣為中國隊連取兩分，並以3:2反勝南韓晉級決賽，最終更奪得冠軍。

嚴重打擊國乒問鼎機會

然而，據國內媒體報道指中國乒協在徵詢樊振東的參賽意願之後，獲樊振東回覆以個人理由自願放棄參賽資格。一個多年來為中國隊竭盡全力去比賽的功勳球手，不理會國家隊目前的危機，只顧個人利益而放棄代表國家參賽，相信很多球迷和筆者都一樣，實在難以消化這個消息。

樊振東放棄參賽的消息一出，各國參賽隊伍亦議論紛紛，日本的張本智和指樊振東退賽，令日本爭冠的機會增加。德國的奧恰洛夫更揚言：「沒有樊振東的中國隊，將面臨幾十年來最艱難的衛冕之路。」顯然，大家都認為樊振東放棄參賽，將嚴重打擊中國男隊問鼎世乒團體賽的機會，筆者亦為中國隊而擔心。丹尼神