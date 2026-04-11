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專欄 蘇哈仔｜利物浦轉風格不倫不類

專家點睇
更新時間：12:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-11 HKT

史洛特上年帶領利物浦贏得隊史第2個英超冠軍後，不少紅軍迷都嘲笑曼聯，話佢地搵錯荷蘭「光頭佬」，史帥先係高級貨，坦哈格係次貨，帶隊無成績，踢法無娛樂性，仲引入一堆高薪水貨。
利物浦球迷要轟轟烈烈地贏，痛痛快快地輸，踢得要有激情，鬥志和士氣不可或缺，這就是紅軍魂。高普的確完美演繹這個紅軍傳統，史洛特去季接手沿用此踢法和風格，還帶來聯賽獎盃，瞬間上到高位。

曼聯左修右補見效

然而史帥今季打造自己的風格，放棄「跑轟」改踢傳控，大家都明白轉變踢法和陣型會有陣痛，利物浦迷亦不介意成績和表現不穩定，至少望到球隊有激情，可是紅軍經過大半季後變得不倫不類。剛仗作客巴黎聖日耳門輸0:2，賽果上唔算差，但全場捱打，踢3後衛擺明求守，整場沒有中目標攻門，落後兩球寧願保持比賽都完場，都唔敢換穆罕默德沙拿出場搏一搏，這點才是紅軍迷最唔滿之處。
史洛特活生生將一支有即戰力、踢得暢順之師，變成無激情無個性的球隊。當日坦哈格接手千瘡百孔的曼聯，硬推幾件高價水貨是不爭的事實，但他左修右補總算砌到一支有基本競爭力之師，還帶來了聯賽盃和足總盃錦標。史帥係高級貨，坦哈格係次貨的說法，似乎並不成立﹗
蘇偉業

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