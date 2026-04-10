專欄 運動醫道｜榮耀背後的辛酸
發佈時間：12:57 2026-04-10 HKT
享受理想的幸福職業之前，任何人都經歷過不少的辛酸史，生活中的美好與工作的選擇真的有很大關係，因為工作（包括上學）佔據了每個人一天的大部分時間，約80%，工作不開心，何來幸福的生活？重要因素包括工作的性質、環境、以及回報（包括薪金和理想的目標是否達成）。
職業運動員，頒獎台上榮耀時刻的背後有着不少辛酸。每天清晨在大家仍在睡夢中，一眾泳手可能5點便跳入冰冷的泳池，日復一日地划水、轉身、衝刺，用青春填着泳道的長度。單車車神黃金寶也曾講過，有時他的訓練是在內地公路上一個人自己踩幾小時，環境中見不到一個其他人。試問你可以學他們嗎？
正式成為職業泳手前，已經天天要在上學前早操，6點已在泳池中，之後更要經過殘酷的選拔，基本的柔韌性測試可能疼得眼淚直流，一場業餘比賽可能決定是否能繼續走下去，而且公開賽場拔得頭籌的更是鳳毛麟角，壓力奇大。
入選後其實才是正式的魔鬼訓練團，早上5時30分晨跑和陸上訓練，早餐（嚴格控制熱量）後整個早上在泳池訓練，中午12點吃午餐（監督飲食），下午接受力量和技術訓練，晚餐後可能進行康復治療，9點前熄燈就寢，沒有時間拍拖。寒冬清晨的訓練更令人心痛，因為朋友仍在溫暖的被窩時，她必須馬上進入狀態入池中，因為每一秒的訓練都關乎未來。所以未真正踩上幸福的職業心態前，成功的背後，真是有血有淚的永不放棄心態。
其實人生就像一場漫長的游泳或單車比賽，不僅是技巧，更是如何在逆境中堅持，如何在失敗後站起，如何相信自己。也許最終都不能站上最高領獎台，但每個堅持都是生活的勇者，因為真正的勝利，不在於戰勝別人，而在於超越自己，達到自己的目標，成為幸福的職業，因為運動員知道「失敗不是成功的反面，而是成功的一部分」。所以在此，筆者再此向各位運動員的努力和犧牲，衷心表示尊敬。
郭志堅
澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士
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