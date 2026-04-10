專欄 非帆征途｜Tomes盃帆船賽將維港啟航
更新時間：12:47 2026-04-10 HKT
發佈時間：12:47 2026-04-10 HKT
發佈時間：12:47 2026-04-10 HKT
TopDog盃帆船聯賽的最後一場賽事「Tomes盃帆船賽」，將於4月25日（星期六）在維港上演，意味着當日除了會產生「Tomes盃帆船賽」的冠軍，亦會決定聯賽的總冠軍。2025–2026TopDog盃帆船聯賽由香港遊艇會主辦，本來由四場追逐賽事組成，包括「世界航商大會Lipton盃帆船賽」、「HKRNVR紀念盃帆船賽」、「新鴻基公司香港環島帆船大賽」以及「Tomes盃帆船賽」。可惜原定1月舉行的「HKRNVR紀念盃帆船賽」，因當日風勢不足而取消，最終TopDog盃帆船聯賽的成績會以三場成績計算。
追逐賽的原理是每艘帆船或每個級別根據不同系數分批起航，速度較慢的船隻如Pandora、Ruffians、Dragons、FlyingFifteen等率先出發，較快的船如Impala、J/80、Etchells、Sportsboats以及大船隨後出發追趕。在最理想的情況下，所有船都會在相若的時間完成賽事。
現階段，排名頭三位的分別是「Windfall號」、「Solstice號」和「Mana號」，但由於頭三名的分數非常靠近，排名仍然可以有很大的變數。而且比賽仍未截止報名，截至4月2日為止，已經有60艘船報名參賽，競爭將會相當激烈。比賽將於維港以東海面上演，下午兩時開賽。
「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。[email protected]
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