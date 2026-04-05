專欄 體壇雜論｜重召樊振東逼在眉睫

中國隊於正在澳門舉行的乒乓世界盃，派出5人出戰男單賽事，只有王楚欽一人成功闖過16強，成績慘不忍睹；令到筆者不得不重提徵召樊振東出戰世界乒乓球團體錦標賽一事。以目前中國男隊的實力要在世錦賽奪冠實在不穩陣，而世錦賽4月28日便在英國倫敦展開，故重召樊振東歸隊一事已經逼在眉睫，希望國家體育總局和乒乓球協會高層盡快作出決定。

王楚欽獨力難支

筆者之前已經在這裏討論過樊振東回歸中國隊的問題，而在王勵勤接任中國乒乓球協會主席之後，這個話題亦在國內廣泛討論；但王勵勤一直採取迴避態度，總是說仍在討論之中。外間都知道樊振東的退下是中國隊一貫球員更替，要重召樊振東歸隊難免會影響到新一代球員汲取大賽經驗和接班。不過，以中國男隊目前情況，尤其在澳門世界盃的慘淡戰績，破格重召樊振東回來救忙亦是上佳選擇。

今次澳門世界盃中國派出5人出戰男單，梁靖崑、周啟豪與陳垣宇同樣於分組賽出局，而溫瑞博於16強遭中華台北的林昀儒淘汰，僅餘王楚欽一人成功闖過16強。至於之前被睇好的林詩棟因傷缺席這項比賽，世錦賽即使能夠復出，比賽狀態亦成疑問。網民亦指中國新生代不可靠：「林志高、梁晴昆老是輸球，林詩棟仍挑不了大樑，只靠王楚欽一人難形成堅強的戰鬥力。」故筆者希望體育總局可以接受樊振東回歸，協助球隊度過目前的難關，全力於世錦賽爭冠。 丹尼神