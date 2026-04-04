Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 蘇哈仔｜熱刺換帥操作無人睇得明

專家點睇
更新時間：11:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-04 HKT

熱刺辭退杜陀，是意料中事。然而，他們找來迪沙比接手，開出一份長達5年的長約，給予冠絕整個英超的薪金，據報其合約內更沒有降班條款，意味球會無論能否護級，都要支付擬定好的高薪。這個操作，相信無人會睇得明。
迪沙比上任後，例牌講好榮幸之類，之後再表示會為熱刺球迷帶來悅目的進攻足球，再加一大堆未來遠景，最後才返回現實指要在餘下7輪搶分，留守英超。從上述的聲明，他對踢法和風格比成績更重視，要知道英超護級戰從來唔係打技戰術，而係打士氣、打策略，迪沙比似乎對錯焦。
他的確有英超經驗，但之前教白禮頓未試過護級戰，唔係完全啱用；熱刺?￥ﾮﾶ無士氣，需要一位父親型的領隊去團結球隊，迪沙比卻係火爆型教頭；球隊得7場時間去逃出生天，揀位戰術風格簡單易明的主帥最好，可是迪沙比的體系向來複雜難明；熱刺今日唔知聽日事，開份短約過埋今季，夏天才作長遠計劃是大路之選，豈料他們一開就開5年約。今季英超中途換帥最成功的球隊曼聯，在亂局下搵來舊將卡域克，成功平亂上正軌。熱刺有哈利列納、舒活、賴恩美臣，甚至乎荷杜可以選擇，偏偏「眾裏尋他」搵來性格不合的迪沙比，球隊近年不停做錯決定，今次可能係最錯的一次！ 蘇偉業
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
12小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
3小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
13小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
23小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
19小時前
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
16小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT