專欄 蘇哈仔｜熱刺換帥操作無人睇得明

熱刺辭退杜陀，是意料中事。然而，他們找來迪沙比接手，開出一份長達5年的長約，給予冠絕整個英超的薪金，據報其合約內更沒有降班條款，意味球會無論能否護級，都要支付擬定好的高薪。這個操作，相信無人會睇得明。

迪沙比上任後，例牌講好榮幸之類，之後再表示會為熱刺球迷帶來悅目的進攻足球，再加一大堆未來遠景，最後才返回現實指要在餘下7輪搶分，留守英超。從上述的聲明，他對踢法和風格比成績更重視，要知道英超護級戰從來唔係打技戰術，而係打士氣、打策略，迪沙比似乎對錯焦。

他的確有英超經驗，但之前教白禮頓未試過護級戰，唔係完全啱用；熱刺?￥ﾮﾶ無士氣，需要一位父親型的領隊去團結球隊，迪沙比卻係火爆型教頭；球隊得7場時間去逃出生天，揀位戰術風格簡單易明的主帥最好，可是迪沙比的體系向來複雜難明；熱刺今日唔知聽日事，開份短約過埋今季，夏天才作長遠計劃是大路之選，豈料他們一開就開5年約。今季英超中途換帥最成功的球隊曼聯，在亂局下搵來舊將卡域克，成功平亂上正軌。熱刺有哈利列納、舒活、賴恩美臣，甚至乎荷杜可以選擇，偏偏「眾裏尋他」搵來性格不合的迪沙比，球隊近年不停做錯決定，今次可能係最錯的一次！ 蘇偉業

