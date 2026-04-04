專欄 運動醫道｜拗柴易致肌腱脫位手尾長

拗柴很多時只看到腳眼外側韌帶是否受傷，而忽略了另一肌腱脫位問題，形成久醫不治。腓骨肌腱脫位（Peroneal tendon subluxation)是指腓骨肌腱脫離骨纖維管，常伴腓骨支持帶損傷。通常發生在拗柴時，特別運動創傷例如籃球、足球、欖球和體操等運動中，會導致局部腫痛，啲噠發響，影響行路和運動能力。

外踝後方有坑溝位，內有腓骨肌腱，坑由腓骨遠端組成，前方是外踝（外側腳眼）後表面，後下有脛腓韌帶和跟腓韌帶，外側有纖維軟骨脊和腓骨支持韌帶 (peroneal retinaculum)。腓骨肌坑溝有纖維軟骨脊位，於溝前側並向遠端逐漸增厚2至4毫米，肌溝的深度，是穩定腓骨長、短肌腱的作用，防止活動時脫位。

肌腱從腓骨遠端後方脫位

坑溝上有腓骨肌腱支持帶，起源外側腓骨遠端外踝尖，與骨膜相連，長度約3.5厘米，向後外附著於跟骨及跟腱旁的深筋膜上，是防止肌腱脫位和穩定腓骨肌腱的主要結構，創傷時或足踝用力背屈，以及腓骨肌強力收縮可以使腓骨上支持帶損傷，導致腓骨肌腱在腱鞘內滑脫，半脫位或脫位，啲噠的響，嚴重時肌腱可從腓骨遠端的後方脫位到前方。

目前腓骨肌腱脫位分級，沿用Eckert和Oden提出的分級系統。Ⅰ級：佔51%，腓骨支持帶連同骨膜從腓骨上撕脫，腓骨肌腱突破纖維軟骨脊滑脫至假囊中。保守治療可能成功。Ⅱ級：佔33%，腓骨支持帶和纖維軟骨脊一起撕脫，肌腱脫位於纖維軟骨脊下；即使復位也不穩定。Ⅲ級：佔16%，腓骨支持帶附着的皮質骨撕脫骨折，且肌腱移位至撕脫骨片下。Ⅳ級：支持帶從腓骨後外側附着 點上完全撕脫損傷，而腓骨骨膜保持完整，腓骨肌腱偶爾可移位到前面。Ⅲ級和Ⅳ級非常不穩定。

郭志堅

澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士查詢：[email protected]