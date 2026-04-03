專欄 非帆征途｜出戰帆船團賽策略取勝
更新時間：11:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-03 HKT
被喻為學界帆船賽的「校際帆船節」，早前已在香港遊艇會位於中途島的水上運動訓練中心順利舉行，恭喜香港國際學校奪得金組冠軍。
「校際帆船節」每年都吸引很多年輕港將代表學校參賽，賽事以團隊賽形式進行，因此不是隊中有越多港將，勝出的層面便越高，而是一個講求策略的比賽。
每場賽事由兩隊校隊對賽，每隊由三艘船組成，總成績以三艘船總和計算，首名衝線的帆船獲一分，次名獲兩分，第三名獲三分，第四名獲四分，第五名獲五分，第六名獲六分，得分較少的隊伍為勝出的一方。
假設一支隊伍中，有一艘速度最快的船，但其餘兩艘較慢，他們分別以第一、第五和第六名完成，得分為12分，仍然會輸給對手的隊伍。要勝出比賽，便需要快船利用技術攔截對手，讓較慢的船也可盡快完成賽事。
此外，船員的體重都是重要因素。這次比賽用的Fusion型帆船的體積本來就較細，比賽規定每艘船上必須有兩名隊員，為了平衡船身的重量，兩名船員的重量最好相若。很多港將的身形較高大，事實上對比賽沒有太大的優勢，即使他們的掌舵的技術較好，但他們必須配以較「輕盈」的拍檔，反而令平衡船身的難度會較高。
團隊賽講求團體合作和技術，即使是一些實力很高的選手，都未必能贏出，因此非常具觀賞性。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。 [email protected]
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