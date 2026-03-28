Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃│國際足協嚴厲打擊拖延時間行為 遲開龍門球/界外球、換人行得慢都要罰

專家點睇
更新時間：15:03 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:03 2026-03-28 HKT

國際足協在今夏的美加墨世界盃，將會嚴厲打擊拖延時間的行為，主要針對遲開龍門球和界外球，以及被換走球員行得慢的問題，根據新規定將會受罰。同時VAR可擴展審查導致紅牌的第2面黃牌，確保比賽的公平性。

被換走球員未能10秒離場將受罰

根據國際足協近日發布的美加墨世界盃新規則，拖延時間行為將會受罰。新規則規定當一名球員被換出場時，需要在10秒內離開球場。如果超過10秒，入替的球員被罰等待多1分鐘才可出場，期間換人的球隊將少一名球員。而針對遲開龍門球和界外球的行為，當取得皮球後會啟動5秒倒數計時，超時就會失去球權。此外在場上接受治療的球員，要離場等待1分鐘才能返回球場，但如果涉及黃牌犯規動作造成的受傷情況，就可以豁免。

今夏美加墨世界盃，被換出場的球員如果10秒內未能離場，將會受罰。法新社
今夏美加墨世界盃，被換出場的球員如果10秒內未能離場，將會受罰。法新社
今夏美加墨世界盃，被換出場的球員如果10秒內未能離場，將會受罰。法新社
今夏美加墨世界盃，被換出場的球員如果10秒內未能離場，將會受罰。法新社
如超過10秒，入替球員需要1分鐘後才能上陣。法新社
如超過10秒，入替球員需要1分鐘後才能上陣。法新社
如超過10秒，入替球員需要1分鐘後才能上陣。法新社
如超過10秒，入替球員需要1分鐘後才能上陣。法新社

VAR可介入第2面黃牌判罰

同時VAR判決範圍將會擴展，可以審視導致紅牌的第2面黃牌，以及錯誤判罰的角球都可以介入。同時新規定亦限制只可由隊長向球證要求解釋判決，其他球員與球證交談，或圍堵球證，將會被出示黃牌。

當取得皮球後，門將要在5秒內開龍門球，否則失去球權。法新社
當取得皮球後，門將要在5秒內開龍門球，否則失去球權。法新社
國際足協嚴打慢開界外球的行為。路透社
國際足協嚴打慢開界外球的行為。路透社
國際足協嚴打慢開界外球的行為。路透社
國際足協嚴打慢開界外球的行為。路透社
界外球要在5秒內扔出，否則被罰失去球權。路透社
界外球要在5秒內扔出，否則被罰失去球權。路透社

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
02:37
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
即時國際
6小時前
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
7小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
影視圈
5小時前
等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮。（大圖為資料圖片）
等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
冷血台男箍煲不成當街插死前女友，最終窮途末路被捕。 中天新聞
恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣
兩岸熱話
3小時前
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
旅遊
15小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
23小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
卡斯米路稱不會改變離開曼聯決定。路透社
英超│卡斯米路稱不會改變離開曼聯決定 點出在卡域克手下重生關鍵原因
足球世界
19小時前