世界盃│國際足協嚴厲打擊拖延時間行為 遲開龍門球/界外球、換人行得慢都要罰

國際足協在今夏的美加墨世界盃，將會嚴厲打擊拖延時間的行為，主要針對遲開龍門球和界外球，以及被換走球員行得慢的問題，根據新規定將會受罰。同時VAR可擴展審查導致紅牌的第2面黃牌，確保比賽的公平性。

被換走球員未能10秒離場將受罰

根據國際足協近日發布的美加墨世界盃新規則，拖延時間行為將會受罰。新規則規定當一名球員被換出場時，需要在10秒內離開球場。如果超過10秒，入替的球員被罰等待多1分鐘才可出場，期間換人的球隊將少一名球員。而針對遲開龍門球和界外球的行為，當取得皮球後會啟動5秒倒數計時，超時就會失去球權。此外在場上接受治療的球員，要離場等待1分鐘才能返回球場，但如果涉及黃牌犯規動作造成的受傷情況，就可以豁免。

今夏美加墨世界盃，被換出場的球員如果10秒內未能離場，將會受罰。法新社

今夏美加墨世界盃，被換出場的球員如果10秒內未能離場，將會受罰。法新社

如超過10秒，入替球員需要1分鐘後才能上陣。法新社

如超過10秒，入替球員需要1分鐘後才能上陣。法新社

VAR可介入第2面黃牌判罰

同時VAR判決範圍將會擴展，可以審視導致紅牌的第2面黃牌，以及錯誤判罰的角球都可以介入。同時新規定亦限制只可由隊長向球證要求解釋判決，其他球員與球證交談，或圍堵球證，將會被出示黃牌。

當取得皮球後，門將要在5秒內開龍門球，否則失去球權。法新社

國際足協嚴打慢開界外球的行為。路透社

國際足協嚴打慢開界外球的行為。路透社

界外球要在5秒內扔出，否則被罰失去球權。路透社