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專欄 蘇哈仔│曼聯買人有針對性

專家點睇
更新時間：12:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-28 HKT

北愛爾蘭唔容易應付，上半場的走勢證明這點，辛度東拿利延身而出，先用一記割草式勁射，再加上一次助攻，帶領意大利贏波，距離重返世界盃只差一步。以東拿利今場的表現，曼聯追求他是明智決定，亦證明紅魔的引援行動具針對性。

3大中場目標針對現有問題

曼聯正展開重組中場線的行動，據報其目標名單已減至3人，剩下紐卡素的辛度東拿利、諾定咸森林悍將艾利諾安達臣，還有水晶宮超新星阿當華頓。紅魔希望新人選直接頂替卡斯米路，後者今季表現出色，但存在速率慢和覆蓋範圍不足的問題，這亦是球隊今季中場線的罩門。

阿當華頓是3大目標中最年輕，成長和進步空間最大。路透社
阿當華頓是3大目標中最年輕，成長和進步空間最大。路透社
艾利諾安達臣就攻守相對更平均，而且有英格蘭國腳的身份加持。路透社
艾利諾安達臣就攻守相對更平均，而且有英格蘭國腳的身份加持。路透社
東拿利在3人中級數最高，對抗能力最出色。路透社
東拿利在3人中級數最高，對抗能力最出色。路透社

上述3位傳聞人選，都是針對紅魔中場現有問題的完美人選。東拿利在3人中級數最高，對抗能力最出色；安達臣就攻守相對更平均，而且有英格蘭國腳的身份加持；華頓最年輕，成長和進步空間最大。無論那一位來投，從現階段來看都是理想的選擇，是因為球隊現有不足而作出的決定。

曼聯近年因轉會眼光差被嘲笑，但拉克特利夫爵士入主後，明顯大有改善。去年夏天針對創造力不足的問題，直接打包前季英超xG最高的麥巴奧莫和馬菲奧斯根夏，經過大半季的賽事證明策略成功，今夏繼續向同一方向進發，最多「有買貴」，但「無買錯」。蘇偉業

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