專欄 桂神開波｜紫金兵團浴火重生的玄機

筆者一向熱愛賽馬與籃球，剛為星島馬版寫完打吡大賽的精闢預測，靈感湧現，隨即再為大家奉上一份NBA特別報告。專欄文章必須過得自己一關我才會下筆；今日的焦點，正是近日成績大爆發的湖人隊。

湖人近況堪稱神勇，在2、3月的12場硬仗中豪取11勝，接連擊退紐約人、金塊及勇士等強軍。最令人津津樂道的，是他們多次上演第四節驚天逆轉。這是「Clutch」，絕非僥倖，而是老將的經驗之談——前三節沉着應戰，將體力與防守專注力保留到決勝時刻。作為評述員，本應忌諱「燈神魔咒」，但我情願冒着「邪住」愛隊的風險，也要如實剖析箇中玄機。

紫金兵團能排除萬難，全憑戰術與陣容脫胎換骨。首先，年輕後場當積與里夫斯漸入佳境。最大的轉捩點，在於傷癒的勒邦占士。他深明歲月催人的道理，果斷放下控球權，增加無球走位甚至客串打5號中鋒位，憑藉其超班技術與爆發力，對手根本難以招架。

陣容補強亦應記一功。射手堅勒以三分球為主力拉開空間；悍將史密治減薪投奔，注入了鐵血防守與組織力；加上輾轉加盟的高佬迪安祖艾頓，在籃底頻施冷箭，令內線進攻更立體。最後，主帥雷迪克及其幕後團隊妙用聯防與夾擊戰術，尤其是令比賽第四節防守滴水不漏。

湖人這番浴火重生，能否乘勢直指總冠軍？且讓我們拭目以待。黃興桂